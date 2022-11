Τσάβι: «Αν ο Μέσι θέλει, μπορεί να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα»

Ο Τσάβι με δηλώσεις του στο «El Chiringuito» άνοιξε... διάπλατα την πόρτα της επιστροφής στην Μπαρτσελόνα στον Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι το ερχόμενο καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και τα ενδεχόμενα για το μέλλον του είναι ανοιχτά. Ρεπορτάζ των Times ήθελε τον αρχηγό της Αργεντινής να κλείνει στην Ίντερ Μαϊάμι, όμως τίποτα δεν μοιάζει δεδομένο.

O προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, μίλησε στο El Chiringuito για το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αργεντινού σταρ στο σπίτι του και άφησε... ορθάνοιχτη την πόρτα.

«Αν θέλει να επιστρέψει, τότε μπορεί σίγουρα. αι ποιος δεν θα ήθελε να τον προπονήσει; Συνεχίζει να είναι Νο1. Ο Κριστιάνο είναι ανάμεσα στους τρεις ή πέντε πρώτους. Θα ήθελα να προπονήσω οποιονδήποτε από τους κορυφαίους παίκτες, όποιον είναι στη Γαλλία, για παράδειγμα. Θα ήθελα πολύ να προπονήσω τον Εμπαπέ, τον Νεϊμάρ, τον Μέσι, όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές», ανέφερε στις δηλώσεις του ο τεχνικός των Μπλαουγκράνα.

🎙️ Xavi on Leo Messi returning to Barcelona: "If he wants, for sure he can come back. Why wouldn't I want him to come? For me, he is still the best football player in the world."



