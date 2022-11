Η Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε σήμερα ένα υπέροχο βίντεο για να τιμήσει τη 16η επέτειο από τον θάνατο του Φέρεντς Πούσκας.

Η παρουσία του «καλπάζοντος συνταγματάρχη», που φόρεσε την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για οκτώ χρόνια κατακτώντας τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών και πέντε πρωταθλήματα, αλλά και την φανέλα της εθνικής Ισπανίας για ένα χρόνο παίζονας τέσσερα ματς, έχει μείνει ανεξίτηλη σοτν σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας και γι' αυτό εκείνη συνεχίζει να τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη του.

Σήμερα στην 16η επέτειο του θανάτου του Φέρεντς Πούσκας η «βασίλισσα» δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο με στιγμές του από την πορεία του στην ομάδα.

Today marks 16 years since the passing of club legend Ferenc Puskas.#RealMadrid pic.twitter.com/FMp7JynZuy