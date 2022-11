Αζάρ: «Τον Ιανουάριο όχι, αλλά το καλοκαίρι είναι πιθανό να φύγω αν μου το ζητήσει η Ρεάλ»

Ο Εντέν Αζάρ παραδέχτηκε ότι θα φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι εάν ο σύλλογος του ζητήσει να βρει νέα ομάδα.

Ο Βέλγος επιθετικός, Εντέν Αζάρ, έχει αποδώσει σε επίπεδα πολύ κατώτερα των προσδοκιών από την στιγμή της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019, πετυχαίνοντας μόλις επτά γκολ σε 72 εμφανίσεις για τους Los Blancos και περνώντας μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Ισπανία τραυματίας. Σε συνέντευξή του στη «Marca», ο διεθνής φορ λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ του Κατάρ μίλησε ανοιχτά για τους τραυματισμούς του, την παραμονή του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», κι αποκάλυψε ότι δεν έχει πλησιάσει ακόμα στην έξοδο από τον σύλλογο της Μαδρίτης, ωστόσο μια καλοκαιρινή μεταγραφή είναι «πιθανή».

Ερωτηθείς για το αν αυτό το Μουντιάλ είναι η τελευταία ευκαιρία του να αποδείξει ότι είναι ακόμα ο Αζάρ, ανέφερε: «Ναι, φυσικά. Πρέπει να αποδείξω σε όλους ότι μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες για το τί μπορώ να κάνω, εγώ δεν αμφιβάλλω». Επιπλέον θεωρεί τον εαυτό του καλό παίκτη μα εξαιρετικά άτυχο τα τελευταία τρία χρόνια και κατανοεί την κριτική από τον κόσμο.

Σχετικά με το γεγονός ότι παρότι δεν έχει χρόνο συμμετοχής δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα, ούτε χάνει το χαμόγελό του στο «Βαλντεμπέμπας», ο έμπειρος φορ, τόνισε: «Είμαι τυχερός που παίζω ποδόσφαιρο στην καλύτερη ομάδα του κόσμου. Και αυτό είναι όλο».

Ο Βέλγος θα έβαζε 0 στον τρόπο που παίζει και 10 για το πώς ζει στην ομάδα, αν έπρεπε να βαθμολογήσει την παρουσία του στην ομάδα της πρωτεύουσας. «Θα έβαζα 0 για τον τρόπο που παίζω γιατί δεν παίζω, αλλά 10 για το πώς ζω αυτή τη στιγμή με την ομάδα. Δεν παίζω, αλλά το να είμαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το όνειρό μου ως παιδί και μετά έχω άλλη μια σεζόν στο συμβόλαιό μου. Θέλω να παίξω για αυτόν τον σύλλογο, με αυτή τη φανέλα».

Αναφορικά με το αν υπήρξε πραγματικά επιλογή να αποχωρήσει από την ομάδα της Μαδρίτης, απάντησε κοφτά, «όχι». Σχετικά με το ποιες είναι οι πιθανότητες να φύγει τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο: «Τον Ιανουάριο είναι αδύνατο, γιατί έχω οικογένεια και μου αρέσει η πόλη. Αλλά το καλοκαίρι είναι πιθανό να φύγω. Έχω ακόμη ένα χρόνο στο συμβόλαιό μου και είναι απόφαση του συλλόγου. Αν ο σύλλογος μου πει "Έντεν, ευχαριστώ για τέσσερα χρόνια, αλλά πρέπει να φύγεις", πρέπει να το δεχτώ γιατί είναι φυσιολογικό. Αλλά θα ήθελα να παίξω περισσότερο, να δείξω περισσότερο ότι μπορώ να παίξω, ότι είμαι καλός παίκτης».

Όσο για το τί πήγε λάθος: «Όλες οι σεζόν είναι ίδιες με μένα: κατά τη διάρκεια της σεζόν πρέπει να δουλεύω και να παίζω ποδόσφαιρο, αλλά όταν έχω τρεις εβδομάδες για να ξεκουραστώ, ξεκουράζομαι και δεν πρόκειται να αλλάξω. Αυτή η ιστορία ήταν πριν από τέσσερα χρόνια {σ.σ. όταν κρίθηκε υπέρβαρος σε μια preaseason προετοιμασία), αν και ήταν πραγματικότητα, αλλά μετά έκανα απίστευτους δύο μήνες πριν τον τραυματισμό. Τότε δεν είχα τύχη λόγω του εγκλεισμού και πολλών πραγμάτων, όπως πολλοί τραυματισμοί τον δεύτερο χρόνο... Αλλά για δέκα χρόνια στην Τσέλσι έπαιξα 500 παιχνίδια χωρίς τραυματισμούς ή τίποτα, και μετά σε δύο χρόνια όλους αυτούς τους τραυματισμούς... Είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Όσον αφορά στους στόχους του Βελγίου στο Κατάρ, είπε: «Είναι μια καλή ομάδα, με καλούς παίκτες. Έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία από το Μουντιάλ της Ρωσίας, αλλά εγώ δεν παίζω, ο Λουκάκου είχε τραυματισμούς... Πιστεύω ότι υπάρχουν καλύτερες ομάδες από εμάς. Βραζιλία σίγουρα, Γαλλία, Αργεντινή».

Τέλος, έστειλε ένα μήνυμα προς τους φίλους της Ρεάλ: «Συγγνώμη, φίλε. Προσπαθώ, αλλά... συγγνώμη. Έχω έναν ακόμη χρόνο και πρέπει να το αποδείξω, αλλά δεν είναι εύκολο: Δεν παίζω, θέλω να παίξω περισσότερο... Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι για αυτό που έγινε».

Eden Hazard: "Madrid fans, I'm sorry. It's not easy, I don't play, I want to play more. I'm really sorry for what happened", tells Marca ⚪️ #RealMadrid



"At Chelsea, played hundred of games, without injuries. At Madrid, I've all of these injuries. It’s something I can’t explain". pic.twitter.com/lR2AJCZ14A