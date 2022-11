Ο Γερμανός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης επενδύει όλα τα μπόνους του από το Κατάρ για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη στη χώρα της μητέρας του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ ξεκινά από τη Σιέρα Λεόνε, τη χώρα όπου γεννήθηκε η μητέρα του. Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε όλα τα χρήματα που πρόκειται να κερδίσει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ώστε έντεκα παιδιά να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και να έχουν μια καλύτερη και πιο «δίκαιη» ζωή.

Σε συνεργασία με τη γερμανική ανθρωπιστική οργάνωση BigShoe ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης χρηματοδότησε μια σειρά εξαιρετικά περίπλοκων και δαπανηρών θεραπειών που αλλάζουν τη ζωή των παιδιών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι μικροί ασθενείς προέρχονται από το Lunsar, μια πόλη στο δεύτερο σπίτι του Γερμανού αμυντικού τη Σιέρα Λεόνε, από την οποία κατάγεται η μητέρα του Λίλι και πάσχουν από ραιβοποδία (μια από τις πιο συχνές μορφές στρεβλοποδίας μία κατάσταση κατά την οποία τα πόδια είναι στραμμένα με κατεύθυνση προς τα μέσα.

Αυτή η έλλειψη ευθυγράμμισης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των παιδιών, όχι μόνο λόγω των προφανών σωματικών προβλημάτων, αλλά και επειδή αυτές οι αναπηρίες στιγματίζονται έντονα κοινωνικά στη Σιέρα Λεόνε. Οι ασθενείς όχι μόνο αναγκάζονται να βασίζονται σε δεκανίκια για το υπόλοιπο της ζωής τους, αλλά είναι επίσης κοινωνικά απομονωμένοι, εκφοβίζονται και έχουν λίγες πιθανότητες να βρουν δουλειά και να ζήσουν μια κανονική ζωή μετά.

«Πονάει να βλέπεις τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά της Σιέρα Λεόνε», εξηγεί ο Ρούντιγκερ χαρούμενος όταν λαμβάνει την είδηση ​​ότι οι εγχειρήσεις έχουν πάει καλά. «Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η κακή ευθυγράμμιση διορθώνεται πριν οι ασθενείς μπορέσουν επιτέλους να περπατήσουν και να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή, μετά από αρκετούς μήνες παρακολούθησης», συνεχίζει ο ποδοσφαιριστής.

Ο έμπειρος αμυντικός είναι ξεκάθαρος ότι αυτού του είδους η βοήθεια είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει λόγω της προνομιακής του θέσης στην κοινωνία χάρη στο ποδόσφαιρο. «Στη Γερμανία μου έχουν δοθεί ευκαιρίες που στερούνται πολλοί άνθρωποι στη Σιέρα Λεόνε. Είμαι ευγνώμων για αυτές τις ευκαιρίες και εκτιμώ πολύ την προνομιακή θέση στην οποία βρίσκομαι. Η βοήθεια εδώ είναι θέμα τιμής για μένα. Θα ήθελα να εφαρμόσω πολλά ακόμη έργα στη Σιέρα Λεόνε με την οικογένειά μου στο μέλλον».

Εκτός από τις επεμβάσεις, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε πλήθος μπλουζάκια στη Σιέρα Λεόνε για να εμψυχώσει τα παιδιά μετά τις συχνά εξαιρετικά επώδυνα χειρουργεία τους. Αφιερωμένος στη χώρα όπου γεννήθηκε η μητέρα του, κατά τη διάρκεια του 2022 έθεσε επίσης τις βάσεις για να ανοίξει το Ίδρυμα Antonio Rüdiger το επόμενο έτος, με το οποίο σκοπεύει να είναι ακόμη πιο ενεργός στον τομέα της αλληλεγγύης.

Rüdiger’s World Cup bonus will be donated to 11 children from Sierra Leone to undergo surgery. @marca pic.twitter.com/4zD1SxdcMX