Η Ατλέτικο εργάζεται για την επιστροφή του Γκάμπι

Ο μεγάλος αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πολύ κοντά στο να ενταχθεί ξανά στον σύλλογο όταν τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε νέο πόστο.

Ο Γκάμπι, ο μεγάλος αρχηγός των πιο ένδοξων χρόνων του Cholismo, είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί από τα γραφεία του Metropolitano εργάζονται για την ένταξή του εδώ και μερικές εβδομάδες. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, οι συνομιλίες μεταξύ του Μιγκέλ Άνχελ Χιλ και του άλλοτε capitano των «ροχιμπλάνκος» εξελίσσονται πολύ καλά οπότε μετά το τέλος του Μουντιάλ θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε «γάμο» και σχετικές ανακοινώσεις.

Ο θρύλος της Ατλέτι γίνεται σημαντικός στην καθημερινή ζωή της ερυθρόλευκης οικογένειας. Αν και η θέση που θα κατέχει δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, εξετάζεται ότι θα μπορούσε να είναι Τεχνικός Γραμματέας, εντασσόμενος στην Αθλητική Διεύθυνση που διοικεί ο Αντρέα Μπέρτα.

Αυτό που φαίνεται να αποκλείεται είναι να επιστρέψει ο Γκάμπι ως προπονητής του παρόλο που έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στον πάγκο. Να θυμίσουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι επρόκειτο να αναλάβει τα ηνία της θυγατρικής της Χετάφε (σύλλογος όπου ήταν δανεικός πριν γίνει μύθος της Ατλέτικο), αλλά τελικά δεν θα ήταν δυνατό παρά την πλήρη συμφωνία με τον Άνχελ Τόρες καθώς δεν είχε το απαιτούμενο πτυχίο. Μάλιστα, λόγω αυτής της συγκυρίας, ξεκίνησε να προπονεί , για να μην αποσυνδεθεί από το ποδόσφαιρο, ως δεύτερος προπονητής στο Juvenil del Nuevo Boadilla, που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

