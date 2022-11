Μέσα σε μόλις 31 λεπτά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες, ενώ η Μπαρτσελόνα βρισκόταν πίσω στο σκορ απέναντι στην Οσασούνα.

Το παιχνίδι απέναντι στην Οσασούνα δεν πήγε και πολύ καλά για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα είδε δύο κίτρινες κάρτες και άφησε την Μπαρτσελόνα με δέκα παίκτες σε σημείο μάλιστα που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0.

🟥 RED CARD! Robert Lewandowski



Lewandowski is shown a 2nd yellow card and a red card for a foul on David Garcia#Barça | #OsasunaBarça

