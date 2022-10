Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε με τον Άλβαρο Μοράτα, αλλά ο Ραδαμέλ Φαλκάο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+2' «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-1). Τρίτη διαδοχική απώλεια βαθμών για την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο «Τίγρης»... δάγκωσε την πρώην αγαπημένη του. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν κοντά στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη της, καθώς προηγούταν μέχρι τις καθυστερήσεις κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Wanda Metropolitano», όμως ο Ραδαμέλ Φαλκάο ευστόχησε σε πέναλτι στο 90+2', «πλήγωσε» την... πρώην και χάρισε στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

