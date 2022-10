Κουρτουά για την 7η θέση στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας: «Φαίνεται ότι το να βάλεις ένα γκολ είναι καλύτερο από το να το σταματήσεις»

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης Τιμπό Κουρτουά προσπάθησε να κρύψει την απογοήτευσή του αφού ο συμπαίκτης του, Καρίμ Μπενζεμά, τον προσπέρασε κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα.

Ο Κουρτουά και ο Μπενζεμά ήταν και οι δύο βασικά γρανάζια στη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν τόσο για τον τίτλο της La Liga και το double όσο και για το Champions League υπό τον Κάρλο Αντσελότι. Τη Δευτέρα, ο Γάλλος διεθνής Καρίμ Μπενζεμά κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα για πρώτη φορά στην καριέρα του σε μια λαμπερή τελετή στο Παρίσι. Δεύτερος ήρθε ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ Σάντιο Μανέ, ενώ τρίτος ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο Κουρτουά, εν τω μεταξύ, κέρδισε το Yashin Trophy ως ο καλύτερος τερματοφύλακας της περασμένης σεζόν. Όμως, ο Βέλγος διεθνής έπρεπε να συμβιβαστεί με την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη της Χρυσής Μπάλας, παρά την αξιοσημείωτη φόρμα του την περασμένη σεζόν, η οποία περιελάμβανε και εξαιρετική απόδοση στον τελικό του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ.

Μετά την απονομή των βραβείων, ο Βέλγος κίπερ προσπάθησε να κρύψει την απογοήτευσή του που δεν κατάφερε να τερματίσει... στο βάθρο για τη Χρυσή Μπάλα. «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Καρίμ Μπενζεμά. Δεν λέω ότι θα το είχα κερδίσει, αλλά δεν είμαι καν στο βάθρο ως ο τερματοφύλακας που κέρδισε τη La Liga και το Champions League», είπε ο Κουρτουά στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Φαίνεται ότι το να βάλεις ένα γκολ είναι καλύτερο από το να το σταματήσεις. Είναι μια μάχη που μένει να κερδηθεί. Βλέποντας τη λογική και γνωρίζοντας πώς ψηφίζουν, ήξερα ότι δεν θα είχα καμία πιθανότητα να το κερδίσω», πρόσθεσε εμφανώς πικραμένος.

«Είναι αδύνατο να κερδίσεις αυτό το βραβείο. Δεν ξέρω αν ως τερματοφύλακας μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα έκανα εγώ πέρυσι», κατέληξε.

Μετά την τελετή απονομής, ο πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης Ίκερ Κασίγιας εξέφρασε τη συμπάθειά του στον Κουρτουά. Ο Ισπανός δημοσίευσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Τιμπό Κουρτουά! Με τεράστια διαφορά, ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Αυτό που δεν με ευχαριστεί είναι ότι δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό βάθρο για τη Χρυσή Μπάλα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω σε τι βασίζονται όσοι επιλέγουν αυτό το βραβείο».

