Ο έξαλλος Τζουάν Λαπόρτα έκανε «ντου» στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ζητούσε εξηγήσεις για αποφάσεις του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 3-1 της Μπαρτσελόνα, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και πήρε το πρώτο Clasico της σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι ο εκνευρισμένος Τζουάν Λαπόρτα έκανε «ντου» στα αποδυτήρια των διαιτητών για να εκφράσει τα παραπονά του για μερικές αποφάσεις, όπως το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά από μονομαχία με τον Ντάνι Καρβαχάλ, ενώ διαμαρτύρεται για οφσάιντ πριν το πέναλτι του Ροντρίγκο.

«Μας βρήκε στα αποδυτήρια των διαιτητών και ζητούσε κατ' επανάληψη εξηγήσεις για κάποιες φάσεις στον αγώνα. Τον καλέσαμε να αποχωρήσει από τον χώρο, χωρίς να γίνει κάτι περαιτέρω», ανέφερε μεταξύ άλλων στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής του ντέρμπι, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Barcelona president Joan Laporta had to be asked to leave the match officials' dressing room after demanding an explanation for decisions 😳 pic.twitter.com/1mGddr4Xed