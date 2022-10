Ο Πορτογάλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Ζοάο Φέλιξ βρίσκεται στο επίκεντρο από το βράδυ της Τετάρτης (12/10) μετά τον εκνευρισμό του για τη μη χρησιμοποίησή του από τον Ντιέγκο Σιμεόνε και σκοράροντας στην προπόνηση ζήτησε «σιωπή»!

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος τον προπονητή του Ντιέγκο Σιμεόνε εμφανίστηκε ο Πορτογάλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Ζοάο Φέλιξ στο ματς της ομάδας του απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ το βράδυ της Τετάρτης (12/10).

Ο Πορτογάλος όταν αντιλήφθηκε πως ο Τσόλο δεν πρόκειται να τον περάσει στο ματς, απογοητεύτηκε, πέταξε το φανελάκι της προθέρμανσης και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο φανερά εκνευρισμένος.

Η κάμερα «έπιασε» την αντίδρασή του η οποία έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως από τον ισπανικό Τύπο.

Στην προπόνηση της ομάδας ο 22χρονος σκόραρε και με την χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο στο στόμα ζήτησε «σιωπή», προφανώς για όλα όσα γράφονται από το βράδυ της Τετάρτης.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και το βίντεο:

❗️ This is how João Félix celebrated his goal in training today.



[@JaviGomezCh] pic.twitter.com/FnnYhnB6jH