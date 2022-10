Το μάτι του Αντόνιο Ρούντιγκερ έχει πρηστεί μία μέρα μετά τη σοκαριστική σύγκρουση με τον Τρουμπίν της Σαχτάρ. Ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Clasico με μάσκα.

O Αντόνιο Ρούντιγκερ με αυτοθυσία ρίσκαρε το... κεφάλι του στο 90+5' της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. O Γερμανός χτύπησε μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των Ουκρανών, Τρουμπίν, όμως πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης που έστειλε τη Ρεάλ Μαδρίτης από την τέταρτη αγωνιστική στους «16» του Champions League.

Μια ημέρα μετά τον τραυματισμό του ο διεθνής αμυντικός δεν μπορεί ούτε να ανοίξει το πρησμένο μάτι του! Λίγα 24ωρα πριν το Clasico με τη Μπαρτσελόνα ο Ρούντιγκερ θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να είναι ετοιμοπόλεμος και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι. Ανοιχτό είναι μέχρι και το ενδεχόμενο να χρειαστεί προστατευτική μάσκα για να αγωνιστεί.

