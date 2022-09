Ο οικονομικός αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Έντουαρντ Ρομέου, χαρακτήρισε ως εφικτή την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι το ερχόμενο καλοκαίρι, στο οποίο το κλαμπ δεν θα έχει πρόβλημα στις εγγραφές παικτών.

Η «Mundo Deportivo» έβαλε φωτιά στο ζήτημα της επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα! Ο Αργεντινός σταρ μένει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2023 και σύμφωνα με επίσημα «χείλη» του κλαμπ η επιστροφή στο «Καμπ Νόου» φαντάζει «εφικτή».

Ο οικονομικός αντιπρόεδρος του κλαμπ,Έντουαρντ Ρομέου, απάντησε στο ενδεχόμενο της επιστροφής του «Pulga» στο σπίτι του και δίνει αρκετές πιθανότητες από τη στιγμή που ο Μέσι δεν ανανεώνει με τους Παριζιάνους.

«Μια επιστροφή του Μέσι του χρόνου θα ήταν εφικτή για εμάς, από τη στιγμή που το συμβόλαιο του με την Παρί ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Είναι απόφαση του προπονητή. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με τις εγγραφές των ποδοσφαιριστών στην La Liga το 2023», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ρομέου και άφησε τα σενάρια να «φουντώνουν».

