Βαλβέρδε: Ένας «σουγιάς» από την Ουρουγουάη στα χέρια της Βασίλισσας

Η «βρωμιά» της Ουρουγουάης, η ματωμένη φανέλα και η αναγνώριση στη Μαδρίτη! Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αναδεικνύεται στον νέο «ιππότη» της Ρεάλ και το Gazzetta παρατηρεί την εξέλιξή του με τη βοήθεια του Wyscout.

Στη λατινοαμερικάνικη κουλτούρα ο χορός και το ποδόσφαιρο είναι τρόποι ζωής. Οι χαρμόσυνες νότες μπλέκονται με την αλεγκρία της ντρίμπλας, η σάμπα εξισώνεται σχεδόν συνειρμικά με το βραζιλιάνικο jogo bonito, ενώ στην Αργεντινή το τανγκό θυμίζει μια συνεργασία των δικών τους ποδοσφαιρικών Θεών, ταγμένοι να τους ευλογούν για πάντα με στιγμές ατόφιας μαγείας και ανόθευτου ταλέντου...

Ανάμεσα στις δυο χώρες ωστόσο, που από τη γέννηση του νέου κόσμου έχουν ορκιστεί να υμνούν τη στρογγυλή Θεά, στέκεται περήφανα ένα έθνος με διαφορετικές ποδοσφαιρικές περγαμηνές. Εκεί ο χορός της μπάλας δεν μεταφράζεται σε σμιλευμένη έκφραση μέσω της ρυθμικής κίνησης του σώματος, αλλά σαν ένα πολεμικό κάλεσμα βουτηγμένο στην περηφάνια και στη βρωμιά. Για αυτόν τον λαό των 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων άλλωστε, το ποδόσφαιρο ανέκαθεν έμοιαζε περισσότερο με την τέχνη του πολέμου.

Ένα σκληρό τάκλιν που προκαλεί έκσταση, το βλοσυρό βλέμμα που βάζει στο κλίμα την κερκίδα, μια κηλίδα αίματος που φέρεται σαν παράσημο στη φανέλα του πολεμιστή. Για πολλούς... εξευρωπαϊσμένους πολιτισμούς, τέτοιες εικόνες παραπέμπουν στον σκοταδισμό, σε υποανάπτυκτες κουλτούρες και σε μια χαμένη εποχή «ψευτορομαντισμού» που έχει περάσει οριστικά στη λήθη της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Μια πραγματικότητα ωστόσο που κλονίζεται σθεναρά από τον πιο φορμαρισμένο παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η φωτογραφία με τη ματωμένη του φανέλα ως πληγή του πολέμου μετά το νικηφόρο ντέρμπι απέναντι στην Ατλέτικο κατέκλυσε τα social media, με τους οπαδούς κάθε ομάδας, κάθε ποδοσφαιρικής ιδεολογίας να υποκλίνονται στην μαχητικότητα και την αυταπάρνησή του. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε άλλωστε έμαθε από μικρός αυτές τι αρχές. Αρχές που του παρείχαν τα απαραίτητα υλικά για να επιβιώσει στα ασυγχώρητα γήπεδα της πατρίδας του:

Fede Valverde's shirt after the Madrid Derby.



Every game is a battle 😤



(via minabonino/IG) pic.twitter.com/Wsz2G2aQ73