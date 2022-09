Δύο «στρατιές» των δέκα από ultras της Ρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης έδωσαν ραντεβού για ξύλο σε άγνωστη τοποθεσία, ενόψει του ντέρμπι των δύο ομάδων στο «Metropolitano».

Η αντιπαλότητα του «Derby Madrileno» είναι μία από τις πλέον γνωστές στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το προσεχές ματς μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στις τάξεις των δύο κλαμπ και των οπαδών τους. Κάποιοι εκ των οποίων πήραν μάλλον... κυριολεκτικά τη λέξη «μάχη», οργανώνοντας meet-up για ξύλο στο ύπαιθρο.

Όπως αναφέρει η «Marca» που δημοσίευσε και φωτογραφίες από το συμβάν, δύο «στρατιές» των δέκα ultras των Ροχιμπλάνκος και των Μερένγκες έδωσαν ραντεβού σε πάρκο σε άγνωστη τοποθεσία, για να ξεκαθαρίσουν τις οπαδικές τους διαφορές με τη βία. Για καλή τύχη ευτυχώς της κοινής λογικής, οι εν λόγω αναρτήσεις στα social media συνοδεύτηκαν από εκατοντάδες απαξιωτικά και χλευαστικά σχόλια, δείγμα ότι η μεγάλη πλειονότητα δεν συμμερίστηκε το γεγονός.

🚨 Ultras of Real Madrid and Atlético Madrid set up a 10 vs. 10 fight in an unknown location ahead of the derby this weekend. 🥊👀



(Source: @MARCA) pic.twitter.com/onftY3X0qq