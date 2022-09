Μόνο συνηθισμένες δεν ήταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βαγιεκάνο και των ανθρώπων του Ραούλ Ντε Τόμας, καθώς ο ατζέντης του Ισπανού ξέφυγε και... κουτούλησε τον πρόεδρο των Μαδριλένων!

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ανθρώπων της Ράγιο Βαγιεκάνο με τους εκπροσώπους του Ραούλ Ντε Τόμας! Ο Ισπανός επιθετικός δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα της Εσπανιόλ και βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε συζητήσεις με τους Μαδριλένους για την έναρξη της συνεργασίας τους, όμως μια «έκρηξη» του ατζέντη του ενάντια του προέδρου της Βαγιεκάνο κινδύνεψε να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Όπως έγινε γνωστό, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Ραούλ Μάρτιν Πρέσα, δέχθηκε κουτουλιά από τον μάνατζερ το Ισπανού επιθετικού, Ιβάν Γκαρσία, με τον πρώτο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και κατόπιν να προβαίνει σε επίσημη καταγγελία εναντίον του δράστη. Από την πλευρά του βέβαια ο Γκαρσία υποστηρίζει πως στην πραγματικότητα ο Πρέσα ξεκίνησε τον καυγά, καθώς φαινομενικά του επιτέθηκε λόγω οικονομικών διαφορών που είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο τις συζητήσεις για τη μεταγραφή.

Η Βαγιεκάνο φυσικά αρνήθηκε τις κατηγορίες και πέρασε στην αντεπίθεση, τονίζοντας πως θα ακολουθήσει τη νομική οδό μετά την κουτουλιά που δέχθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου.

«Είναι ξεκάθαρο ψέμα ότι ο Ραούλ Μαρτίν Πρέσα επιτέθηκε στον Ιβάν Γκαρσία. Στην πραγματικότητα ο Ιβάν Γκαρσία επιτέθηκε στον Ραούλ Μαρτίαν Πρέσα με κουτουλιά στο πρόσωπο, αργά το βράδυ της Πέμπτης (8/9). Ο Ραούλ Μάρτιν Πρέσα κάλεσε την Αστυνομία επειδή δέχθηκε επίθεση, κατόπιν μεταφέρθηκε σε ένα ιατρικό κέντρο για να λάβει ιατρική φροντίδα και αμέσως μετά κατέθεσε επίσημη καταγγελία κατά του Ιβάν Γκαρσία στο αστυνομικό τμήμα.

Τα fake news που αναπαράχθηκαν και που διαψεύσαμε είναι μια αδύναμη αμυντική στρατηγική του Ιβάν Γκαρσία για να αποφύγει το νομικό ζήτημα που αντιμετωπίζει» αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ράγιο Βαγιεκάνο. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι παρά τα όσα προηγήθηκαν οι Μαδριλένοι φέρεται να βρίσκονται μια ανάσα από από την απόκτηση του Ραούλ Ντε Τόμας, ο οποίος βέβαια δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη La Liga με τη Βαγιεκάνο μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο.

