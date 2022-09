Η πρώην ομάδα του Μπερνάρ, Αλ Σαρίγια, κατέθεσε πρόταση στον Μιραλέμ Πιάνιτς για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μπαρτσελόνα να περιμένει την απόφαση του διεθνή Βόσνιου χαφ.

Η Αλ Σαρίγια μετά την απόκτηση του Πάκο Αλκάθερ κινείται για ακόμα μια δυνατή μεταγραφή, καθώς κατέθεσε πρόταση στον Μιραλέμ Πιάνιτς. Η πρώην ομάδα του νυν μεσοεπιθετικού του Παναθηναϊκού, Μπερνάρ, δίνει τριετές συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές στον διεθνή Βόσνιο χαφ, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τσάβι για τη Μπαρτσελόνα.

Ο 32χρονος χαφ έδειξε διάθεση να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ των Μπλαουγκράνα, όμως στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της La Liga είδε τα ματς από τον πάγκο. Η Μπάρτσα τον αγόρασε το 2020 από τη Γιουβέντους αντί 60 εκατομμυρίων ευρώ και πέρυσι τον έδωσε δανεικό στη Μπεσίκτας για μια σεζόν. Οι Καταλανοί είναι πρόθυμοι να τον παραχωρήσουν στην Αλ Σαρίγια για να γλιτώσουν από το «βαρύ» συμβόλαιο που έχει για ακόμα μια διετία, όμως πρέπει να αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής αν είναι πρόθυμος να μετακομίσει στα Ηνωμέρα Αραβικά Εμιράτα.

Excl: Miralem Pjanić has received a proposal by Sharjah FC in UAE pro league on a three year deal — up to the player, there’s a chance to leave Barcelona for Pjanić. 🚨🔵🇦🇪 #FCB



Transfer market’s still open there and so Barça are prepared to let him go if Miralem will accept. pic.twitter.com/odrc0eNtTD