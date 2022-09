Ο Τζάστιν Κλάιφερτ που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια του Τζενάρο Γκατούζο, καθώς οι Νυχτερίδες συμφώνησαν με τη Ρόμα για τον δανεισμό του Ολλανδού εξτρέμ.

Ο Τζάστιν Κλάιφερτ ήταν κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Φούλαμ, όμως το «deal» της Ρόμα με την ομάδα του Μάρκο Σίλβα δεν προχώρησε, καθώς υπήρχε πρόβλημα με την άδεια εργασίας του ποδοσφαιριστή. Ο Ολλανδός εξτρέμ ενδιέφερε τον Ολυμπιακό, όμως εν τέλει θα αγωνιστεί στη La Liga.

Η Βαλένθια συμφώνησε σε όλα με τους Ρωμαίους και θα κάνει δικό της τον 23χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό με μονοετή δανεισμό. Ο Κλάιφερτ ταξιδέυει σήμερα (1/9) στην Ισπανία ώστε να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα που κοουτσάρει ο Τζενάρο Γκατούζο.

Valencia are now closing in on Justin Kluivert deal! Agreement in principle with AS Roma, player has accepted to join Valencia after Fulham deal collapsed. 🚨⚪️ #DeadlineDay



Final details to be resolved soon. pic.twitter.com/R9F1rNqdfb