Μπατσελόνα και Λέτσε είναι κοντά στο να συμφωνήσουν τον δανεισμό του Ουμτιτί, με τους Καταλανούς να καλύπτουν εκείνοι τους μισθούς του.

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί, που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Λέτσε.

Μπαρτσελόνα και Λέτσε είναι στις τελικές συζητήσεις ώστε να συμφωνηθεί ο αριθμός των εμφανίσεων που απαιτούνται από τον Γάλλο, για να πληρώσει ο ιταλικός σύλλογος κάποιο μπόνους στους Καταλανούς.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι μπλαουγκράνα θα πληρώσουν τα 20.000.000 ευρώ προ φόρων με τα οποία αμείβεται ετησίως ο παίκτης.

Samuel Umtiti deal. Lecce are now working on add-ons details with Barcelona, as Spanish club will cover 100% of guaranteed salary but will receive add-ons based on Umtiti's appearances. 🔴 #FCB



Umtiti's expected to fly to Lecce on Wednesday, as @DiMarzio reports. pic.twitter.com/HhvLz81tqy