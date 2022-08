Η Αλ Σαρίγια «έσπασε» τον δανεισμό του Πάκο Αλκάθερ από την Βιγιαρεάλ μέσα σε 40 ώρες και λίγες ώρες αργότερα απέκτησε τον Ισπανό σέντερ φορ ως ελεύθερο.

Σε μια σουρεάλ ιστορία εξελίχθηκε η μεταγραφή του Πάκο Αλκάθερ στην Αλ Σαρίγια του Μπερνάρντ. Το κλαμπ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/8) τον δανεισμό του Ισπανού σέντερ φορ και 40 ώρες αργότερα, το πρωί της Παρασκευής (19/8) «έσπασε» μονομερώς το «deal» και έστειλε τον 28χρονο πίσω στην Ισπανία, όμως τα δεδομένα άλλαξαν ξανά μέσα σε λίγες ώρες.

📅 August 17th



✅ Paco Alcacer signs for Al Sharjah on loan



📅 August 19th



❌ Paco Alcacer's loan deal is cancelled



📅 August 19th



❌ Paco Alcacer's Villarreal contract is terminated



📅 August 19th



✅ Paco Alcacer signs for Al Sharjah 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙚𝙣𝙩𝙡𝙮