Η Έλτσε και το ισπανικό πρωτάθλημα φαίνεται πως θα είναι τελικά ο επόμενος προορισμός του Άλεξ Κογιάδο της Μπαρτσελόνα όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως ο ατζέντης του Ισπανού μέσου, Μαρκ Σάνλεχι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γραφεία της Μπαρτσελόνα και συζητάει με τους ιθύνοντες των Καταλανών για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του δανεισμού του στην Έλτσε μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Τις προηγούμενες μέρες ο ισπανικός τύπος που είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον παίκτη, τόνιζε την προτίμηση του ίδιου του ποδοσφαιριστή για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και την La Liga και τελικώς έτσι κι έγινε.

Álex Collado’s agent, Marc Sanllehy, is currently in Barcelona’s offices to discuss final details of loan move to Elche valid until June 2023. 🚨🟢 #FCB



Collado asked Xavi to leave on loan 10 days ago as he wants to be a starter and now Elche are on it. pic.twitter.com/DvWw7AeXLl