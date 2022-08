Με τον χρόνο στην κλεψύδρα να αδειάζει, η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει να χάσει τους νεοαποκτηθέντες, Αντρέας Κρίστενσεν και Φρανκ Κεσί, οι οποίοι έχουν όρο στο συμβόλαιό τους που τους επιτρέπει να μείνουν ελεύθεροι αν δεν δηλωθούν εγκαίρως στη La Liga.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ έγινε πράξη κι έκανε αίσθηση. Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μερικές υπερβατικές κινήσεις στο θερινό παζάρι τηρουμένων των οικονομικών της δεδομένων, ωστόσο, ακόμα δεν έχει καταφέρει να εντάξει τα νέα της αστέρια στο μητρώο της La Liga. Κι αν δεν το κάνει έγκαιρα, θα τεθεί αντιμέτωπη με την πιθανότητα να χάσει πρόωρα δύο από τους πέντε παίκτες που απέκτησε φέτος: τον Αντρέας Κρίστενσεν και τον Φρανκ Κεσί.

Όπως αποκάλυψε το «ESPN», οι δύο ποδοσφαιριστές που μετακόμισαν ως ελεύθεροι στην Καταλονία από Τσέλσι και Μίλαν αντίστοιχα, έχουν το δικαίωμα βάσει όρου που τέθηκε στα συμβόλαιά τους να αποχωρήσουν με τον ίδιο τρόπο, σε περίπτωση που δεν δηλωθούν στη La Liga πριν από το ματς της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, το οποίο απέχει μόλις τρεις μέρες (13/8). Γεγονός που προσθέτει έξτρα πίεση στη διοίκηση των Καταλανών, την ώρα που κανείς εκ των Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Κουντέ ή έστω οι ανανεώσεις των Ντεμπελέ, Σέρτζι Ρομπέρτο δεν έχουν δηλωθεί επίσημα, παρά τις πολλαπλές «ενέσεις» εσόδων από την πώληση εμπορικών και τηλεοπτκών δικαιωμάτων στη Sixth Street.

Από την πλευρά τους, πάντως, οι παίκτες δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε τάση ενεργοποίησης της εν λόγω οψιόν και ο Τζουάν Λαπόρτα επικοινωνεί με αισιοδοξία όλο αυτό το διάστημα ότι οι εγγραφές θα γίνουν στην ώρα τους. Στο χειρότερο σενάριο, το οποίο προβλέπει οι Κρίστενσεν και Κεσί να πατήσουν αμέσως πάνω στον όρο του συμβολαίου τους και να θελήσουν να μείνουν ελεύθεροι, η πλευρά των Μπλαουγκράνα προετοιμάζεται να συζητήσει με τους ατζέντηδές τους και να κερδίσει χρόνο, από τη στιγμή που η διορία για την εγγραφή νέων παικτών στη La Liga είναι η 31η Αυγούστου.

