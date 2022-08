Ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ εισέπραξε απαράδεκτη συμπεριφορά από τον κόσμο της Μπαρτσελόνα που τον αποδοκίμασε έντονα και του στέρησε το χαμόγελο στο παιχνίδι για το Gamper Trophy.

Ο Δανός επιθετικός παραμένει στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα», με τη διοίκηση της ομάδας να ψάχνει τρόπους ώστε να τον αποδεσμεύσει ή να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή.

Ο κόσμος της ομάδας έχει επηρεαστεί από την κατάσταση και τον θεωρεί «μαύρο πρόβατο», με αποτέλεσμα να τον γιουχάρει έντονα πριν από την έναρξη της πρόσφατης φιλικής αναμέτρησης όπου τιμήθηκε ο Ντάνι Άλβες στο «Καμπ Νόου».

Ο Μπρέιθγουεϊτ όσο κι αν μπήκε ευδιάθετος στον αγωνιστικό χώρο, σταμάτησε να χαμογελάει και ο Ντεπάι του έδειξε τη συμπόνοια του με το φιλικό χτύπημα στον ώμο...

Braithwaite has done nothing wrong, and yet this is the reception he gets...🤦‍♂️#Barca pic.twitter.com/zzBO0k6PkD