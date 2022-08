Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είναι τόσο τρελαμένος με το ποδόσφαιρο που έχει βάλει ακόμα και τη σύζυγό του σε διαδικασία να ξέρει ότι όταν τα πράγματα στραβώνουν, θα την ξυπνήσει τα χαράματα για να το κουβεντιάσουν...

Στο ντοκιμαντέρ για τον «Τσόλο» με τίτλο «Simeone: Living Match by Match» στο Amazon, μπορεί κανείς να μάθει πολλά που δεν γνωρίζει από τη ζωή, την καθημερινότητα και τον τρόπο σκέψης του Αργεντινού.

Για την ακρίβεια, ο Σιμεόνε απλά... σκέφτεται όλη τη μέρα το ποδόσφαιρο, τις τακτικές και όσα θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα και οφείλει να βελτιώσει. Είναι... σχολής Πεπ Γκουαρδιόλα. Έχει εμμονή, όπως και ο Καταλανός.

Σε ένα μικρό στιγμιότυπο που δημοσιοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Amazon στα social media, η σύζυγος του «Τσόλο» συζητά για τις νύχτες που κι εκείνη ξέρει ότι θα την ξυπνήσει τα χαράματα για να συζητήσουν όσα έγιναν λάθος...

