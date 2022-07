Ο Γκάρι Νέβιλ συμβούλεψε τον Φρένκι ντε Γιονγκ να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά ενάντια στην Μπαρτσελόνα και ισχυρίζεται ότι δέχεται... bullying από την ομάδα του.

Ο Ολλανδός διεθνής, Φρένκι Ντε Γιονγκ, είναι ο κορυφαίος μεταγραφικός στόχος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το πρώην αφεντικό του Έρικ τεν Χαγκ να τον θέλει απεγνωσμένα στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων». Το ποσό της μεταγραφής δεν θεωρείται πρόβλημα με τους δύο συλλόγους να συμφωνούν στα 75 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο παίκτης έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία του να παραμείνει στη Βαρκελώνη.

Η Μπαρτσελόνα παραμένει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και σύμφωνα με την AS, ζήτησε στον παίκτη να δεχθεί περικοπή μισθού 50% εάν επιθυμεί να μείνει στη θέση του. Ωστόσο, οι Μπλαουγκράνα εξακολουθούν να του χρωστούν 17 εκατομμύρια ευρώ σε αναβαλλόμενους μισθούς αφού συμφώνησε να περικόψει τους μισθούς του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 το 2020.

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Γκάρι Νέβιλ επικρίνει τη συμπεριφορά της Μπάρτσα προς τον Ντε Γιονγκ, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές τους «ανήθικες» και ενθαρρύνοντας την ένωση παικτών FIFPRO να παρέμβει.

«Ο Ντε Γιονγκ θα πρέπει να εξετάσει τη νομική δράση εναντίον της Μπαρτσελόνα και όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι πίσω του!» έγραψε ο Νέβιλ στο Twitter. «Ένας σύλλογος που ξοδεύει περιουσίες σε νέους παίκτες, ενώ δεν πληρώνει όλα τα χρήματα σε αυτούς που έχει με συμβόλαιο είναι ανήθικο και καθίσταται παραβίαση. Το FIFPRO θα πρέπει να παρέμβει και να το σταματήσει».

De Jong should consider legal action v Barcelona and all players should be behind him!A club spending fortunes on new players whilst not paying the ones they have under contract their full money is immoral and a breach. @FIFPRO should be all over bullying like this and stop it.