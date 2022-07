Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιθυμεί διακαώς να φύγει από το Μάντσεστερ και τη Γιουνάιτεντ «θυσιάζοντας» ακόμα και το 30% του μισθού του, που παραμένει όμως «τσουχτερός».

Ένα από τα πολλά ζητήματα που απομακρύνουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, και κάνουν το deal των δύο πλευρών εξαιρετικά περίπλοκο, είναι ο υψηλός μισθός του παίκτη. Όμως από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή ξεκαθαρίζουν στους ενδιαφερόμενους ότι δεν πρέπει να τους τρομάζει ο μισθός του αφού βασική του προτεραιότητα είναι να παίξει σε ομάδα Champions League και ο μισθός είναι δευτερεύον πράγμα.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς επιβεβαιώνει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι έτοιμος να μειώσει τον μισθό του για να διευκολύνει την άφιξή του στην Ατλέτικο, ή, ελλείψει αυτής, σε άλλη ομάδα που θα μπορούσε να ενδιαφέρεται για αυτόν.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την προαναφερθείσα πηγή, ο εβδομαδιαίος μισθός του CR7 είναι 435.000 ευρώ την εβδομάδα. Είναι αλήθεια ότι ο Ρονάλντο έχει ήδη περικόψει τους μισθούς του 25% στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού η ομάδα απέτυχε να τερματίσει στην πρώτη τετράδα την περασμένη σεζόν.

Αλλά η προφανής προθυμία του να κάνει άλλη μια μείωση μισθού δείχνει ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μετακομίσει αυτό το καλοκαίρι, μια περίσταση που λένε τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ενισχύεται από το γεγονός ότι η Χορχίνα θέλει επίσης να επιστρέψει στην Ισπανία.

Ο παίκτης θα ήταν πρόθυμος να θυσιάσει το 30% των απολαβών του για να φορέσει τη «ροχιμπλάνκα» φανέλα. Κάτι που με βάση τα οικονομικά δεδομένα της Ατλέτικο, πάλι δεν ενθαρρύνει τη μεταγγραφή. Όπως αναφέρθηκε στην Αγγλία, ο μισθός του ποδοσφαιριστή θα ήταν περίπου 31 εκατομμύρια μεικτά ετησίως. Με άλλα λόγια, το 30% του [που είναι πρόθυμος να θυσιάσει] θα εξοικονομούσε μόνο λιγότερο από δέκα εκατομμύρια ευρώ στην Ατλέτι, αφήνοντας το project και πάλι ανέφικτο (περίπου 9,3 μεικτά).

