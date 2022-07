Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια πέτυχε ένα γκολ και είχε δυο ασίστ, στο τελικό 6-0 με το οποίο οι «μπλαουγκράνα» ξεμούδιασαν διασκεδάζοντας απέναντι στην Inter Miami.

Πετυχαίνοντας εντυπωσιακά γκολ και προσφέροντας θέαμα στο χαλαρό παιχνίδι με την ομάδα που ανήκει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Μπαρτσελόνα έφτασε στο τελικό 6-0 και έδειξε πως η επιθετική της δύναμη τη νέα σεζόν θα μπορεί να κάνει... θαύματα.

Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Καταλανών, ο Ραφίνια πέτυχε ένα γκολ και είχε δυο ασίστ, ενώ, υπέροχα τέρματα πέτυχαν οι Φατί και Ντεπάι, με τον Ολλανδό να κάνει απίθανο... pivot με αντίπαλο στην πλάτη προτού σκοράρει με διαγώνιο σουτ.

Memphis left his defender in the dust 🌪️



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/eRbcnYYvJx — B/R Football (@brfootball) July 20, 2022

Raphinha scores on his debut!



What a goal 🤯 pic.twitter.com/1Jxv6613Rs — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2022

Aubameyang chips the keeper for the opener 🤩 pic.twitter.com/44rWHcetj5 — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2022