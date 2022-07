Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φόρεσε για πρώτη φορά τη Μπλαουγκράνα φανέλα και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, πλέον, από την Μπαρτσελόνα.

Η συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου για τη μεταγραφή του είχε γίνει ήδη γνωστή και επίσημη. Αυτό που έμενε ήταν να ανακοινωθεί ο ίδιος ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ως το νέο απόκτημα της Μπαρτσελόνα. Κι αυτό είναι πλέον γεγονός, με τους Καταλανούς να ντύνουν για πρώτη φορά τον Πολωνό σούπερ σταρ στα Μπλαουγκράνα και να τον παρουσιάζουν στο κοινό τους μέσω των social media.

Ο Λέβα βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στο Μαϊάμι μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της Μπάρτσα για την προετοιμασία, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους συμπαίκτες του, τον πρόεδρο, Τζουάν Λαπόρτα και όλο το σταφ πλην του Τσάβι που περιμένει την έγκριση της βίζας του από τις ΗΠΑ. Έτσι, μετά τα ιατρικά τεστ και τις απαραίτητες ετοιμασίες του κλαμπ, ο πρώην φορ της Μπάγερν ανακοινώθηκε μέσω των social media, με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται φορώντας τη νέα του φανέλα.

Ο Λεβαντόφσκι υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια, με ρήτρα που όπως συνηθίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα αγγίζει «αστρονομικά» ύψη, εν προκειμένω τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το deal με τους Βαυαρούς είχε «κλειδώσει» στα 45+5 εκατομμύρια ευρώ

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB