Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την μεταγραφή του Ραφίνια από την Λιντς, αφού το μόνο που απομένει είναι να περάσει τα ιατρικά τεστ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ταξίδεψε σήμερα (13/07) στην Βαρκελώνη για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, αφότου επετεύχθη η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Από την στιγμή που δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα σ' αυτά, ο Ραφίνια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha