Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την πρόταση της στη Λιντς για τον Ραφίνια και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Στα 58 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα δέκα εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους η προσφορά των Καταλανών.

Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Ραφίνια στη Μπαρτσελόνα. Όπως αναμενόταν οι Καταλανοί κατέθεσαν την πρόταση τους στη Λιντς για την αγορά του Βραζιλιάνου εξτρέμ, η οποία έγινε αποδεκτή. Το αγγλικό κλαμπ θα βάλει στα ταμεία του 58 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορεί να εισπράξει ακόμα δέκα εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους και το συνολικό ποσό της μεταγραφής να φτάσει στα 68 εκατομμύρια ευρώ.

