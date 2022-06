Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα της για τη νέα σεζόν, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη δόξα του χρυσού μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων και της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνης το 1992.

Μετά την ιδιαίτερη εντός έδρας φανέλα που «πάτησε» πάνω στο σχέδιο της σεζόν 2003-2004, η Μπαρτσελόνα γύρισε ακόμα πιο πίσω τον χρόνο στη δεύτερη εμφάνισή της για τη νέα σεζόν.

Οι Μπλαουγκράνα έκαναν τα αποκαλυπτήρια στη χρυσή φανέλα που θα χρησιμοποιείται κατά βάση στα εκτός έδρας παιχνίδια, μια φανέλα εμπνευσμένη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στη Βαρκελώνη το 1992 και το απόλυτο ενθύμιο δόξας, το χρυσό μετάλλιο.

Με την Αλέσια Πουτέγιας και τον Πέδρι μεταξύ άλλων σε ρόλο μοντέλων, η νέα εμφάνιση δημιούργησε θετικές πρώτες αντιδράσεις στα social media, ιδιαίτερα για τις ανάγλυφες λεπτομέρειες που διατρέχουν τη χρυσή επιφάνεια και αποτυπώνουν τον χάρτη της Βαρκελώνης. Μία επίσης ξεχωριστή πινελιά είναι και οι πολύχρωμες ρίγες στο τέλος των μανικιών.

