Ο Κριστιάνο χαρακτήρισε τον Μαρσέλο έναν αδερφό που του χάρισε το ποδόσφαιρο και η στήριξη του Βραζιλιάνου στον Πορτογάλο γινόταν εμφανής στη συνύπαρξή τους στην Ρεάλ, με απόλυτη εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον.

Ο Μαρσέλο έκλεισε οριστικά το τεράστιο κεφάλαιο της Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρώντας με 25 τρόπαια όντας ο πολυνίκης στα χρονικά των «μερένγκες».

Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ έπειτα από 15 χρόνια έμεινε ελεύθερος ν' αναζητήσει αλλού την ποδοσφαιρική του τύχη και ο Κριστιάνο θέλησε να γράψει μερικά λόγια για εκείνον στα social media.

«Κάτι παραπάνω από ένα συμπαίκτης, ένας αδερφός που μου χάρισε το ποδόσφαιρο. Εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που είχα την χαρά να μοιραστώ τ' αποδυτήρια. Καλή τύχη στη νέα σου περιπέτεια, Μαρσέλο» ήταν το μήνυμα του CR7.

Ο πολύπειρος φουλ μπακ πάντοτε στήριζε τον Πορτογάλο και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αποτυπώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη που του είχε για να σκοράρει, προτού καν... φτάσει το πόδι του στη μπάλα!

Marcelo trusting Cristiano Ronaldo on the pitch is the best thing you'll watch today.



Ronaldo and Marcelo, a never ending story ❤️😍pic.twitter.com/Nq1Ds2TZb5