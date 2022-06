Μάρκος Αλόνσο και Μπαρτσελόνα έχουν έρθει σε συμφωνία και η Τσέλσι παρακολουθεί, περιμένοντας την πρόταση των Καταλανών.

Το συμβόλαιο του Μάρκος Αλόνσο στην Τσέλσι «εκπνέει» το 2023, κι ο Ισπανός διεθνής αμυντικός έχει ήδη γνωστοποιήσει στους ανθρώπους των «μπλε» την επιθυμία του να αποχωρήσει από το «Στάμφορντ Μπριτζ». Μάλιστα σε δηλώσεις του έχει πει ανοιχτά ότι θέλει να αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο 31χρονος βρίσκεται από καιρό στο ραντάρ της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει συμφωνήσει τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου με τους «μπλαουγκράνα», με την Τσέλσι είναι σε στάση αναμονής για την τελική πρόταση των Καταλανών.

Δείτε το tweet:

Marcos Alonso has confirmed again to Chelsea his plan to leave the club this summer. Barcelona have already reached an agreement on personal terms with Marcos. 🇪🇸 #CFC



Barça are waiting for final price tag - while Azpilicueta has still Barcelona two-year deal bid available.