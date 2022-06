Υποκείμενο έντονης μεταγραφολογίας τα τελευταία 24ωρα ο Ολλανδός διεθνής ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του μετά το παιχνίδι των «οράνιε» για το Nations League.

Λαβράκι προσπάθησε να βγάλει επιστρατεύοντας το χιούμορ Ολλανδός δημοσιογράφος μετά το 2-2 των «οράνιε» κόντρα στην Πολωνία το βράδυ του Σαββάτου (11/6) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της League Α του Nations League.

Συγκεκριμένα πλησίασε τον 25χρονο διεθνή και τον ρώτησε:

«Φεύγεις από τις καταλανικές παραλίες για το κρύο του Μάντσεστερ;».

Ο Ντε Γιονγκ γέλασε καθώς απάντησε: «Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα»

Θυμίζουμε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την πρώτη επίσημη κρούση στην Μπαρτσελόνα για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ με αρχική πρόταση στα 60 εκατ. ευρώ συν δέκα σε μπόνους. Η απάντηση των Μπλαουγκράνα ήταν αρνητική αλλά το χάσμα των δύο πλευρών δεν είναι αγεφύρωτο.

Οι Καταλανοί έχουν καταστήσει σαφές το τελευταίο διάστημα πως είναι ανοιχτοί στην πώληση του 25χρονου μέσου μια και ο Τσάβι δεν τον υπολογίζει ως κομβικό παίκτη στα πλάνα του, ώστε ο σύλλογος να εξοικονομήσει χρήματα για τις μεταγραφές του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ίσως και του Μπερνάρντο Σίλβα.

Δείτε την στιχομυθία:

🗣️ — ESPN journalist asks Frenkie de Jong whether he is going from the beaches of Catalonia to the cold of Manchester:



“(Laughs). I can't, I can't say anything” 😂👀#mufc #mujournal



[@OjoDeSauron_]pic.twitter.com/7ZG53prdTo