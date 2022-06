Κοιτάζοντας τα ονόματα, τα ταλέντα, τις ηλικίες των παικτών που έχει πλέον η Ρεάλ για το χώρο της μεσαίας γραμμής, οι «μερένγκες» δείχνουν πως έχουν διασφαλίσει απόλυτα την ποιότητα στον νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί των 100 εκατομμυρίων (80+20) γίνεται η 4η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά της «βασίλισσας» και μάλλον κλείνει ένα παζλ το οποίο προκαλεί θαυμασμό.

Οι χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν καταφέρει να συνδυάζουν τεράστια ιστορία στο παρελθόν τους, απίστευτη επιτυχία στο παρόν τους και στη θεωρία το μέλλον είναι τόσο φανταχτερό που θα λάμπει περισσότερο... και από την κούπα του Champions League.

Φέτος έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο ο Μπενζεμά. Τα γκολ του Γάλλου που φέτος... σεληνιάστηκε και έδιωξε παντελώς από πάνω του την σκιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν εκείνα που κατάφεραν να οδηγήσουν την Ρεάλ μέχρι και τον ευρωπαϊκό τελικό του Παρισιού. Ωστόσο, οι Κροος, Μόντριτς και Καζεμίρο στα χαφ, ήταν οι καταλύτες της πορείας. Της διαδρομής με τις απίθανες ανατροπές και με αυτές τις επαναφορές που έκαναν την ομάδα του Αντσελότι να λαμβάνει την απόλυτη αναγνώριση και παραδοχή του κόσμου για τη βαριά φανέλα. Γιατί τελικά η φανέλα μετράει στο ποδόσφαιρο όταν μπροστά υπάρχει η μεγάλη ευκαιρία για μια ιστορική επιτυχία.

Το φετινό ήταν το 14ο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Κροος, Μόντριτς και Καζεμίρο όταν είναι όλοι μαζί την ίδια στιγμή στο γήπεδο, να προσφέρουν εμπιστοσύνη τόσο στην υπόλοιπη ομάδα, όσο και ο καθένας στον διπλανό του στα χαφ. Ο Γερμανός δεν πάει πουθενά, ο Κροάτης ανανέωσε μέχρι το 2023 για να συνεχίσει να δίνει την ποδοσφαιρική του σοφία στην ομάδα και δίπλα τους υπάρχει και πιο νεαρός, αλλά ήδη «μπαρουτοκαπνισμένος», Καζεμίρο. Οι τρεις τους έχουν απαρτίσει ένα μικρό τιμ που όταν κουμπώνει, είναι στα καλύτερά του. Και για τον λόγο αυτό, όταν «σπάει», κάτι... δεν πάει καλά. Από αυτή τη λειτουργία θα επιχειρήσουν να εμπνευστούν οι τρεις της... επόμενης γενιάς

Casemiro: “Winning 5 UCL’s in 8 years only has one definition: making history. The 14th will be remembered for life. The most wonderful European Cup ever told. Only this shield takes you to the impossible. Florentino calls Modrić, Kroos and I 'The Three Tenors'.” pic.twitter.com/uype0mmOu4