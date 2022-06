Ο διεθνής Αργεντινός άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα μακροσκελές κείμενο στα socia media ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας και της «αλπισελέστε» για την κατάσταση της υγείας του.

Ο δρόμος του Άνχελ Κορέα ήταν στρωμένος μ' αγκάθια. Η παιδική του ηλικία στο Ροζάριο δεν ήταν αυτό που λέμε ξέγνοιαστη. Είδε τον πατέρα του και ένα από τα αδέρφια του να πεθαίνουν όταν ήταν μικρός. Το 2014, στα 18 του, κι ενώ είχε μόλις κλείσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην καριέρα του, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, διαγνώστηκε με καλοήθη όγκο στην καρδιά. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να χειρουργηθεί. Η καριέρα του έμοιαζε αμφίβολη όμως εκείνος επέστρεψε και φόρεσε τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος» οι οποίοι τον στήριξαν και τον περίμεναν για ένα χρόνο.

Ο 27χρονος Αργεντινός με μήνυμά του στα social media ανακοίνωσε αυτό το Σάββατο ότι πρόκειται να «διορθώσουν» μια ουλή από την επέμβαση που έκανε στην καρδιά το 2014, γι' αυτό και έμεινε εκτός εθνικής ομάδας. Ο έμπειρος άσος μίλησε μέσα από την ψυχή του για όσα έχει αντιμετωπίσει, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον στήριξαν και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει για να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο: να παίζει ποδόσφαιρο.

«Ήθελα να γράψω αυτό το γράμμα για να σας πω πώς είναι η υγεία μου και να σας ευχαριστήσω για την ανησυχία σας. Μου κάνει καλό ως άτομο που πολλοί μου τηλεφωνούν και με ρωτούν πώς νιώθω, αφού λαμβάνω συνεχώς δύναμη από εσάς και χωρίς αυτές τις ενέργειες δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω μέρα με τη μέρα σε αυτό που αγαπώ, που είναι απλά το ποδόσφαιρο», εξήγησε ο παίκτης.

«Θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη Δευτέρα θα διορθώσουν μια ουλή που είχαν αφήσει από μια παλιά επέμβαση που είχα πριν από χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήμουν μόλις 18 χρονών και προχώρησα με πίστη και αγάπη για τη ζωή, γιατί αυτό είναι το θέμα, ποτέ δεν τα παρατάω ούτε στα πιο άσχημα. Συνέχισε να προχωράς και να σκέφτεσαι θετικά!», τόνισε και διηγήθηκε μια ιστορία από την ημέρα της επέμβασης.

«Μια νοσοκόμα που με φρόντιζε σε εκείνο το νοσοκομείο, χωρίς να με ξέρει και χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, με πλησίασε δίπλα στο κρεβάτι και μου ψιθύρισε στο αυτί ότι έπρεπε να είμαι περήφανος για τα σημάδια μου γιατί λειτουργούν ως χάρτης για να μην χαθώ στη ζωή, και ότι κάθε ουλή διδάσκει κάτι, και αυτές του δέρματος και εκείνα της καρδιάς και των συναισθημάτων».

