Οι Μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν ότι τα ζευγάρια μπορούν να νοικιάσουν το γήπεδο της ομάδας για την ημέρα του γάμου τους.

Την ευκαιρία να συνδυάσουν την πιο όμορφη μέρα της ζωής τους με το γήπεδο της ομάδας τους έχουν οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα, αφού μπορούν να τελέσουν τον γάμο τους στο «Καμπ Νόου» με το... αζημίωτο φυσικά!

Η φθηνότερη επιλογή, που θα ήταν στο Foundation Lounge, κοστίζει 1.600 € και θα ταίριαζε καλύτερα για έναν μικρό γάμο με 25 έως 50 άτομα. Αλλά το πιο ακριβό πακέτο είναι το «Grandstand hall», το οποίο διαθέτει πολλές εξόδους για θέα στον αγωνιστικό χώρο. Με χωρητικότητα μεταξύ 300 και 1000 ατόμων, αυτός ο χώρος διατίθεται για 13.500 €.

Μια άλλη εναλλακτική είναι η βεράντα του γηπέδου, η οποία κοστίζει μεταξύ 6.000 και 7.000 ευρώ ανάλογα με τη συμμετοχή και επιτρέπει στους επισκέπτες να έρθουν κοντά και να γνωρίσουν έναν από τους σπουδαίους χώρους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο που έχουν επιλέξει ως έξι ώρες, καθώς και βοήθεια από οικοδέσποινα και καθαρισμό πριν και μετά.

🚨FC Barcelona are now allowing weddings to be held at the Camp Nou for prices ranging from €1600 - €13,500.



They will also allow fans to play a 60-minute match at the stadium between June 6 and June 11 for a fee of €300 per person in order to pay off their debts.#FCB! pic.twitter.com/HJxFTJoJCA