Ο Τσάβι λαμβάνει την ... αύρα της νέας φανέλας της Μπαρτσελόνα και αυτή του θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της Μπαρτσελόνα, από την εποχή που συνυπήρχαν οι Ροναλντίνιο, Ετό και Ντέκο και η ομάδα κυριαρχούσε.

Ο κόουτς των «μπλαουγκράνα» κράτησε τη νέα εμφάνιση του καταλανικού συλλόγου με τον νέο «χρυσό» χορηγό στο μπροστινό μέρος, λαμβάνοντας... θετικά vibes, όπως ανέφερε μιλώντας στο επίσημο κανάλι του κλαμπ.

«Μου αρέσει πολύ και μακάρι να μας φέρει γούρι και να κατακτήσουμε τίτλους με αυτή τη φανέλα. Μου αρέσουν τα χρώματα, είναι πολύ μοντέρνα φανέλα και μου δίνει θετικά vibes για τη σεζόν. Μου θυμίζει πολύ το 2004, τότε που είχαμε τους Ροναλντίνιο, Ετό και Ντέκο. Είναι πολύ καλή...» είπε ο Τσάβι.

Για την ιστορία, η Μπαρτσελόνα της σεζόν 2004-2005 κατέκτησε πρωτάθλημα (και έκανε το back-to-back την αμέσως επόμενη χρονιά), πήρε και το Super Cup Ισπανίας, ενώ, το 2006 είχε πανηγυρίσει και την κορυφή της Ευρώπης με τη νίκη επί της Άρσεναλ στον τελικό του Παρισιού.

Barcelona have dropped their new home kit for the 2022-23 season 🔴🔵 pic.twitter.com/dmNjSPswN0