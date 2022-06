Ο Γκάρεθ Μπέιλ αποχαιρέτησε την Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας μονάχα ευχαριστίες να πει προς όλους και αναφέροντας πως ήταν ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα, η θητεία του στην «βασίλισσα», αφήνοντας στην άκρη τα άσχημα.

Ο Ουαλός αστέρας αποχωρεί μαζί με τον Μαρσέλο από τους «μερένγκες», αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με την ομάδα έπειτα από 9 χρόνια. Τα περισσότερα εξ αυτών είχαν θετικό πρόσημο, με τον ποδοσφαιριστή να προσφέρει με γκολ και σπουδαίες προσπάθειες στο κυνήγι των τίτλων.

Τα τελευταία χρόνια τα πάντα είχαν στραβώσει, έφυγε και δανεικός στην Τότεναμ, ήταν παντελώς αδιάφορος, άκουγε το κοινό στο «Μπερναμπέου» να τον αποδοκιμάζει, ωστόσο, στη φιέστα για το 14ο Champions League, χειροκροτήθηκε για να γίνει πιο γλυκό το φινάλε του.

Ο Μπέιλ αποχωρεί με 5 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 πρωταθλήματα, 3 Super Cups Ισπανίας, 3 Super Cups Ευρώπης, ένα Κύπελλο, 106 τέρματα και 67 ασίστ.

«Ήρθα στην ομάδα πριν από 9 χρόνια ως νεαρός άνδρας που ήθελε να εκπληρώσει το όνειρό του. Να φορέσει τη φανέλα με το λευκό χρώμα και το σήμα της Ρεάλ στο στήθος, να παίξει στο “Μπερναμπέου”, να κερδίσει τίτλους και να είναι μέλος της ομάδας που κατακτά το ευρωπαϊκό.

Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και πολλά περισσότερα. Ήταν υπέροχη εμπειρία και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν τιμή μου» αναφέρει μεταξύ άλλων στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του.

Official. Gareth Bale confirms he’s leaving Real Madrid: “It’s been an incredible experience, I will never forget”. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #RealMadrid



Bale’s letter to Real Madrid fans here 📑⤵️ pic.twitter.com/TsiHaYbg5L