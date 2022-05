Ίσως η μεγαλύτερη δικαίωση Μέσου για την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή. Στη Marca θα πρέπει να δηλώνουν περήφανοι για ό,τι αντικρίζουν από τον Βινίσιους και για το γεγονός πως πήγαν... κόντρα στο ρεύμα της «καταδίκης» της ομάδας.

Εν έτει 2022 ο «Βίνι» έχει απαρτίσει ένα τρομερό δίδυμο με τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο ένας φτιάχνει γκολ για τον άλλον. Οι δυο τους έκαναν την Ρεάλ Πρωταθλήτρια Ισπανίας και φυσικά Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ του μεγάλου τελικού του Champions League το βράδυ του Σαββάτου στο Stade de France.

Στην Ρεάλ αισθάνονται απόλυτα δικαιωμένοι από την απόφαση που είχαν πάρει πίσω στο 2018 να κάνουν τον ποδοσφαιριστή δικό τους. Διαθέτοντας στην Φλαμένγκο το ποσό των 45 εκατ.ευρώ, οι «μερένγκες» επένδυσαν στο μέλλον.

Και κόντρα σε όσους ισχυρίζονταν ότι ήταν υπερβολικά αυτά τα χρήματα, η Marca είχε κυκλοφορήσει με ένα πρωτοσέλιδο για το οποίο πλέον οφείλουν να είναι υπερήφανοι και να το μνημονεύουν.

«Σε λίγα χρόνια στη Μαδρίτη θα σκέφτονται ότι τελικά έδωσαν πολύ λίγα γι' αυτόν τον παίκτη» ήταν ο τίτλος ενός φύλλου από το 2017, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα και φτάνοντας πλέον στην απόλυτη επιβεβαίωση.

Throwback to this MARCA cover from 2017. After Real Madrid faced criticism for spending €45m on a then 16-year-old Vinicius Jr, the headline read:



"In a few years, Madrid will think they paid too little."



How right they were.🇧🇷 pic.twitter.com/nCPei9Okkg