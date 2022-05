Οι παίκτες της Οβιέδο πήραν σπουδαία νίκη κόντρα στην Ίμπιζα και θεώρησαν πως κατέκτησαν το εισιτήριο για τα playoffs ανόδου στη La Liga. Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα τους, συνειδητοποίησαν πως η Χιρόνα ήταν εκείνη που πήρε την πρόκριση.

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (29/05) στην Ισπανία και συγκεκριμένα στον αγώνα της Οβιέδο με την Ίμπιζα. Η γηπεδούχος είχε την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη εξάδα την τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, κάτι που θα σήμαινε τη δυνατότητα να επιστρέψει στη La Liga για πρώτη φορά από το 2001.

Η ομάδα του Χοσέ Άνχελ Ζιγάντα έπρεπε να νικήσει την Ίμπιζα και να ελπίζει ότι ένας από τους αντιπάλους της, η Χιρόνα ή η Λας Πάλμας, να χάσουν στα παιχνίδια τους. Η Οβιέδο έκανε το καθήκον της κι επικράτησε με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή στο 90+5'.

Ωστόσο, η Λας Πάλμας κέρδισε τη Σπόρτινγκ Χιχόν, πράγμα που σημαίνει ότι η Οβιέδο χρειαζόταν ήττα της Χιρόνα για να πανηγυρίσει την πρόκριση.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της Οβιέδο ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, νομίζοντας ότι η Χιρόνα δέχθηκε γκολ από την Μπούργος και σε συνδυασμό με τη νίκη τους κόντρα στην Ίμπιζα, θεώρησαν πως κατέκτησαν το εισιτήριο για τα playoffs ανόδου στη La Liga.

Παρ' όλα αυτά οι πανηγυρισμοί κόπηκαν αμέσως, καθώς η Χιρόνα πήρε τον βαθμό απέναντι στην Μπούργος και τελικά πανηγύρισε αυτή την πρόκριση..

Lmao Real Oviedo players thought they are going to promotion playoffs, started celebrating and then realized they aren't 🤣 pic.twitter.com/F1pCtTEywz