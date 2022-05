Η Ρεάλ για τέταρτη σερί χρονιά είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη αξία στο ποδόσφαιρο, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση κατά 10% σε σχέση με το περασμένο έτος. Η Γιουνάιτεντ στη δεύτερη θέση, η Μπαρτσελόνα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Βάσει της έκθεσης από το Football Benchmark, η Ρεάλ παραμένει στην κορυφή των συλλόγων με τη μεγαλύτερη αξία λόγω της αγωνιστικής της επιτυχίας, αλλά και των κερδοφόρων deal που έχει συνάψει στο εμπορικό κομμάτι.

Το γεγονός πως δεν σημειώθηκε απώλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας έπαιξε τον ρόλο του, με τους «μερένγκες» να έχουν αξία 3,184 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η δεύτερης της... παρέας ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2,883 δισεκατομμύρια ευρώ και η Μπαρτσελόνα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 2,814 δισ.ευρώ.,

Football Benchmark notes that the clubs' value grew by an average 10% in the past year. pic.twitter.com/2btXCGV0uj