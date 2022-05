Ο Μαρσέλο στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κλείνοντας το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας και της ποδοσφαιρικής του ζωής, υποκλίθηκε στον κόσμο και κέρδισε το πιο ζεστό χειροκρότημα,

Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στην Ρεάλ Μαδρίτης με τα περισσότερα τρόπαια (24) απ' οποιονδήποτε άλλον στα χρονικά του συλλόγου, ρίχνει τους τίτλους τέλους.

Και φυσικά στο ματς με την Μπέτις το βράδυ της Παρασκευής, δεν θα μπορούσε να μην πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Κάρλο Αντσελότι για να κάνει ένα... Last Dance, να γευτεί για τελευταία φορά την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου και φυσικά κι εκείνος να υποκλιθεί στο μεγαλείο του συλλόγου και του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Πέρασε στο τελευταίο 20λεπτο της αναμέτρησης, πήρε τιμής ένεκεν και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και στο φινάλε φρόντισε ν' αποτυπώσει στη μνήμη του κάθε απερίγραπτο συναίσθημα και ανατριχίλα που του προκάλεσε η τελευταία του εμφάνιση στον «ναό» της «βασίλισσας»...

15 years at the club. The most decorated player in Real Madrid history. A true professional and an incredible leader and had the one of the best peaks in football history.



There will never be another Marcelo. Thank you for everything @MarceloM12 🤍 pic.twitter.com/f79lBxh7xX