Ο Κάρλο Αντσελότι άφησε τον Έντερ Μιλιτάο να κάτσει δίπλα του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να του δίνει συμβουλές κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Λεβάντε.

Το πρωτάθλημα έχει κριθεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πρωταθλήτρια Ισπανίας και στο πρόσφατο παιχνίδι των «μερένγκες» με την Λεβάντε, ο Κάρλο Αντσελότι προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, ενόψει μάλιστα και του μεγάλου τελικού με την Λίβερπουλ.

Μία από αυτές ήταν του Χεσούς Βαγέχο στη θέση του Μιλιτάο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ιταλός τεχνικός έδωσε μερικές ανάσες στον Βραζιλιάνο στόπερ, από τον οποίο μάλιστα ζήτησε να κάτσει δίπλα του στον πάγκο, ώστε να τον συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Μιλιτάο όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, αποδέχθηκε την πρόταση του προπονητή του, πήρε έναν φάκελο στα χέρια του και στο τέλος ευχαριστήθηκε τα νέα του «καθήκοντα».

Ancelotti asking Militao to be his assistant for the game 😭😭 pic.twitter.com/tXvNhW31Ph