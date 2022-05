Χωρίς τον Ζεράρ Πικέ θα πορευτεί στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος η Μπαρτσελόνα, μιας και ο Ισπανός στόπερ υποφέρει από τραυματισμό.

Η φετινή σεζόν δεν είναι και η καλύτερη για τον Ζεράρ Πικέ. Ο 35χρονος διεθνής Ισπανός στόπερ ταλαιπωρείται από πόνους στον αριστερό μηρό με αποτέλεσμα, όμως ανακοίνωσε και η ίδια η Μπαρτσελόνα, να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

LATEST NEWS | @3gerardpique has suffered a flare-up of the tendinopathy affecting the adductor longus muscle in his left thigh. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/PwVmGjCoQq