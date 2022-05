Ο Σάντι Μίνα της Θέλτα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο για σεξουαλική κακοποίηση!

Η Εισαγγελία της Αλμερία είχε εισηγηθεί φυλάκιση οκτώ ετών για τον νεαρό στράικερ, για τα όσα συνέβησαν τον Ιούλιο του 2017 στην περιοχή του Μοχάκαρ, εκεί όπου ο τότε παίκτης της Βαλένθια φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μία γυναίκα σε ένα τροχόσπιτο.

Τελικά η απόφαση της ποινής της πάρθηκε σήμερα (04/05), καθώς το δικαστήριο της Αλμερία καταδίκασε τον επιθετικό της Θέλτα, Σάντι Μίνα, σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας στις 18 Ιουνίου 2017.

Μάλιστα δεν θα επιτρέπεται να πλησιάσει το θύμα για τα επόμενα 12 χρόνια, ενώ θα χρειαστεί να πληρώσει και το πρόστιμο των 50.000 ευρώ.

Santi Mina is sentenced to four years in prison (as it's more than two years, he will serve time) for sexually assaulting a young woman on a night out. He will also pay her €50,000. https://t.co/NvQpFuIJic