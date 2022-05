Αντσελότι: «Αφού κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη Ρεάλ θα αποσυρθώ, εκτός αν με θέλουν γι' άλλα 10 χρόνια»

«Μετά από αυτό το κεφάλαιο της Ρεάλ Μαδρίτης μάλλον θα αποσυρθώ. Αλλά αν η Ρεάλ θέλει να μείνω εδώ για 10 χρόνια, θα μείνω άλλα 10 χρόνια», είπε ο Ιταλός κόουτς σε ιταλικό ραδιόφωνο.

Το πρωτάθλημα ήταν η μόνη κούπα που έληγε από τη συλλογή του. Ο Κάρλο Αντσελότι είχε κατακτήσει τα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Champions League, Copa del Rey, Supercoppa, ευρωπαϊκό σούπερ καρ, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τα πάντα. Τώρα συμπλήρωσε το παλμαρέ του γράφοντας ιστορία.

Ο αγαπημένος Καρλέτο των φίλων της Ρεάλ, μετά την κατάκτηση της La Liga, έγινε ο μοναδικός προπονητής που κατακτά το πρωτάθλημα σε Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία!

Η αρχή έγινε ως προπονητής της Μίλαν, με την οποία έραψε το Scudetto τη σεζόν 2003/04, για να ακολουθήσει η Premier League τη σεζόν 2009/10 για λογαριασμό της Τσέλσι, τρία χρόνια αργότερα, στέφθηκε πρωταθλητής στη Ligue 1 ως coach της Παρί Σεν Ζερμέν, τη σεζόν 2016-17 στη Bundesliga το σήκωσε με τη Μπάγερν και τώρα πήρε και τη La Liga του 2021/22 με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός ανέλαβε τη «βασίλισσα» το καλοκαίρι του 2021 μετά από μία κάκιστη χρονιά και την οδήγησε στο 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Το παρόν συμβόλαιό του με την ομάδα της πρωτεύουσας της Ισπανίας εκπνέει τον Ιούνιο του 2024, και όπως είπε σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της πατρίδας του, όταν κλείσει αυτό το κεφάλαιο θα αποσυρθεί, εκτός... κι αν τον θέλουν από τη Ρεάλ άλλα 10 χρόνια στον πάγκο τους, οπότε και θα παραμείνει για άλλα 10 χρόνια!

«Μετά από αυτό το κεφάλαιο της Ρεάλ Μαδρίτης μάλλον θα αποσυρθώ. Αλλά αν η Ρεάλ θέλει να μείνω εδώ για 10 χρόνια, θα μείνω άλλα 10 χρόνια».

Carlo Ancelotti: “After this Real Madrid chapter I will probably retire. But if Real wants me to stay here 10 years, I'll stay another 10 years”, tells @AAlciato on @primevideoit. ⚪️ #RealMadrid



