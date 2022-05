Ο Νταβίντ Αλάμπα το έκανε ξανά. Στην φιέστα του τίτλου σήκωσε μια καρέκλα στον αέρα να σηκώνει κούπα και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των Μαδριλένων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στην κορυφή της Ισπανίας, με τη «Βασίλισσα» να φτάνει τις 35 κατακτήσεις μετά την εμφατική της νίκη με 4-0 επί της Εσπανιόλ.

Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες της Ρεάλ το πανηγύρισαν με την καρδιά τους και ιδιαίτερα ο Νταβίντ Αλάμπα. Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός, όπως μετά την επική νίκη των Μαδριλένων κόντρα στην Παρί έτσι και τη φιέστα του τίτλου, σήκωσε μια καρέκλα σα να είναι το τρόπαιο και γνώρισε την αποθέωση στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

David Alaba brought out the chair 😆



(via @realmadrid)pic.twitter.com/el7Mct69Qq