Ο Γκάρεθ Μπέιλ μέσω Social Media υποστήριξε πως απουσίασε από τη φιέστα πρωταθλήματος της Ρεάλ Μαδρίτης λόγω... σπασμού στην πλάτη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «σφράγισε» το απόγευμα του Σαββάτου (30/4) το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά τη νίκη επί της Εσπανιόλ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με 4-0. Ο Γκάρεθ Μπέιλ «έλαμψε» δια της... απουσίας του, καθώς δεν βρέθηκε στο γήπεδο για να πανηγυρίσει το τρόπαιο με τους συμπαίκτες του και φυσικά η απουσία του δεν πέρασε ασχολίαστη από τους χρήστες των Social Media.

Ο Ουαλός επιθετικός μέσω ανάρτησης στο Twitter έδωσε τη... δικαιολογία του για την απουσία του από τη «φιέστα», κάνοντας λόγο για... σπασμό στην πλάτη του. «Πρωταθλητές! Τόσο απογοητευμένος που δεν είμαι σε θέση να συμμετάσχω στους εορτασμούς απόψε λόγω ενός άσχημου σπασμού στην πλάτη, αλλά πραγματικά περήφανος για την ομάδα που κέρδισε τον τίτλο! Απολαύστε απόψε παιδιά!», ανέφερε στο μήνυμα του ο Γκάρεθ Μπέιλ.

CAMPEONES 🏆💪🏼



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE