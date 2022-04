Η Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα συγκινητικό βίντεο με το μότο «Μερικές φορές οι ήρωες είναι αυτοί που αμύνονται» έστειλε το μήνυμα της για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του bullying.

Στις 2 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του bullying και η Ατλέτικο Μαδρίτης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα έβγαλαν ένα βίντεο με πρωταγωνιστές δύο μαθητές. Κατά τη διάρκεια του φαγητού τα παιδιά πετούσαν φαγητό σε έναν συμμαθητή τους, τον Λέο μέχρι που ο μικρός Αντριάν βγήκε μπροστά και τον υπαρασπίστηκε. Ο Αντριάν φορούσε φανέλα της Ατλέτικο με το όνομα του κεντρικού αμυντικού των «Ροχιμπλάνκος», Στέφαν Σάβιτς, ενώ το μότο του μηνύματος ήταν «Μερικές φορές οι ήρωες είναι αυτοί που αμύνονται», το οποίο συνδέεται προφανώς και με την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Το ίδυμα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα «τρέξει» καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού, στο οποίο θα λάβουν μέρος εξειδικευμένοι επαγγελματίες και παίκτες της πρώτης ομάδας. Σύμφωνα με έρευνες το bullying οδηγεί κάθε χρόνο σε 200.000 αυτοκτονίες νέων, ηλικίας 14 έως 28 ετών.

