Η Μπαρτσελόνα έκοψε από τα σόσιαλ τον πανηγυρισμό του Φερμίν Λόπεζ μετά από ένα εκπληκτικό γκολ, καθώς δέχτηκε… πέσιμο για τον πανηγυρισμό του 18χρονου αλά… Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλλον ο Φερμίν Λόπεζ δεν ήξερε ότι ορισμένα πράγματα στην Μπαρτσελόνα είναι… απαγορευτικά. Και ειδικά με ότι έχει να κάνει με… Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 18χρονος σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ με ψαλιδάκι σε αγώνα των τμημάτων υποδομής και αποφάσισε να πανηγυρίσει με την γνωστή περιστροφή και το… Siuuuu του Πορτογάλου.

FC Barcelona's academy player Fermin Lopez does Cristiano Ronaldo's SIUUU celebration after scoring a bicycle kick today.



Ronaldo is hated in Barcelona. When you realise that this is just insane.pic.twitter.com/WkniOXnrxd